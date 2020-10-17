- Muş'ta aspir hasadı yapıldı - Son Dakika

- Muş'ta aspir hasadı yapıldı

17.10.2020 12:45

- Muş'ta aspir hasadı yapıldı Muş aspir ekiminde birinci oldu Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 18 bin 230 dekarda ekimi yapılan aspir hasadından 2 bin ton ürün elde edildi.

- Muş'ta aspir hasadı yapıldı

Muş aspir ekiminde birinci oldu

MUŞ - Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 18 bin 230 dekarda ekimi yapılan aspir hasadından 2 bin ton ürün elde edildi.

Ekimi yapılan ürünle ilgili çiftçilere önerilerde bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi İşletme Müdürü Recep Mergen, 2020 yılı aspir hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Aspirin yağlık endüstriyel bir bitki olduğunu ifade eden Mergen, Muş'ta bu yıl 18 bin 230 dekarda aspir ekimi gerçekleştirdiklerini ve dekara ortalama 120 kilogram verim aldıklarını ifade etti. Aspirin kuru tarımda önemli bir münavebe bitkisi olduğunu vurgulayan Mergen, "Muş Ovası şartlarında münavebe için aspiri çiftçilerimize öneriyoruz. Kendi çeşidimiz olan balcı çeşidi bölgeye adaptasyon ve yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Bu yıl yaklaşık 2 bin ton aspir rekoltesi elde ettik. Gelecek yıl için 25 bin dekarda aspir ekilişini düşünüyoruz" dedi.

" Türkiye'de tek parça aspir ekiminde birinciyiz"

Türkiye'de tek parça aspir ekiminde birinci olduklarını ve bölgedeki çiftçilere balcı aspir çeşidini ekmelerini önerdiklerini anlatan Mergen, "Ekim alanı olarak yıldan yıla değişmekle birlikte 18 bin dekarla 30 bin dekar arasında aspir ekimi yapmaktayız. Türkiye'de tek parça aspir ekiminde birinciyiz. Verim olarak da Türkiye ortalamasının üzerinde verim almaktayız. Bu bölgede kuru tarım şartlarında aspir ekilmesini bölge çiftçilerine önermekteyiz" diye konuştu.

- Muş'ta aspir hasadı yapıldı
- Muş'ta aspir hasadı yapıldı
- Muş'ta aspir hasadı yapıldı
- Muş'ta aspir hasadı yapıldı

Türkiye, Bitki, Tarım, Muş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Muş'ta aspir hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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