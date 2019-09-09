Muş'ta aşure etkinliği

Muş Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıttı.

Atatürk Çocuk Parkında Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Asya, burada yaptığı açıklamada, Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu söyledi.

"Bu mübarek ay içerisinde bulunan aşure gününde dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum." diyen Başkan Asya, "Bütün etnik unsurların bin yıllardır kardeşçe yaşadığı bu ülke coğrafyasında yine aşure mantığıyla daha nice binlerce yıl birlikte yaşama, aşure kültürüyle yaşama ortak dileğimizdir. Aşure günü nedeniyle bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.