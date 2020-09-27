Muş'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor

Muş'ta Avrupa Spor Haftası dolayısıyla birçok branşta düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Göletli Park'ta sporcuların yaptığı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinliklerin bir çok branşta devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Güler, şöyle konuştu:

"İnsanların spora olan bakışı açısını daha olumlu hale getirerek sporu tabana yaymak ve her yaştan insanın spora ihtiyacı olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden Kovid-19 salgınından kaynaklı düzenlediğimiz aktiviteleri sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları göz önünde bulundurarak yaptık. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde daha fazla vakit geçmeye başladı ve hareketsiz kaldı. Biz de aslında bu hareketsizliği, hareketli hale dönüştürmek için evde, dışarıda, iş yerinde, sokakta, dağda nerede olursa olsun, spor yaparak atlatabileceğini göstermek istiyoruz."