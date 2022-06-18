Muş'ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor - Son Dakika
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Muş'ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor

18.06.2022 07:12
Muş'ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor

Muş'ta terörle mücadelede ön safta yer alan Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gece nöbetinde aya yansıyan silüeti, dosta güven düşmana korku veriyor.

Muş'ta terörle mücadelede ön safta yer alan Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gece nöbetinde aya yansıyan silüeti, dosta güven düşmana korku veriyor.

Muş'ta tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi çerçevesinde Üçevler uygulama noktasında nöbet tutan PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı. İç güvenlik operasyonları noktasında terör unsurlarına göz açtırmayan PÖH'ler, 7 gün 24 saat esasına göre vatan nöbetini sürdürüyor. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor - Son Dakika

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