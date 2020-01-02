Muş'ta ayağı kırık halde bulunan at koruma altına alındı - Son Dakika
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Muş'ta ayağı kırık halde bulunan at koruma altına alındı

7 saat önce

Muş'ta ayağı kırık halde bulunan at tedavi altına alındı.

Muş'ta ayağı kırık halde bulunan at koruma altına alındı, System.String[]

Muş'ta ayağı kırık halde bulunan at tedavi altına alındı.

Vali İlker Gündüzöz, merkeze bağlı Alaniçi köyünde vatandaşların arazide yaralı at olduğunu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerine talimat verdi.

Bölgeye giden ekipler, terk edilen atı bularak koruma altına aldı. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolu açmasıyla köye ulaşan veteriner hekim, atın sağ arka ayağında kırık olduğunu tespit etti.

Yaralı at, Muş Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik çalışmasıyla Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan at, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilecek.

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi veterineri Semih Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Atın sağ arka ayağında kırık tespit ettiklerini belirten Türkcan, "Kırığın üzerinden uzun zaman geçtiği için kemikleri yan kaynamış. Hayvanı merkeze alacağız, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine göndereceğiz. Burada röntgen çekilip, tedavisi sağlanacak." diye konuştu.

Ayrıca bölgede bulunan 2 atı da köy sakinleri sahiplendi.

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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