Muş'ta ayağı kırılan leylek yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Muş'ta ayağı kırılan leylek yavrusu koruma altına alındı

22.07.2022 13:42
Muş'ta ayağı kırılan leylek yavrusu koruma altına alındı

Muş'un Korkut ilçesinde, yuvadan düşmesi sonucu ayağı kırılan leylek yavrusu, koruma altına alındı.

Muş'un Korkut ilçesinde, yuvadan düşmesi sonucu ayağı kırılan leylek yavrusu, koruma altına alındı.

Alazlı köyünde ayağı kırılan leyleği gören Hikmet Yeşil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi.

Köye gelerek yavruyu teslim alan görevliler, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürdü.

Burada yapılan kontrollerde bir ayağında kırık, diğerinde de yaralar tespit edilen leylek, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Köyde çok sayıda leylek yuvasının bulunduğunu belirten Yeşil, "Yoldan geçerken leyleği fark ettim, hareket edemiyordu. Köye gelen görevlilere teslim ettik. İnşallah sağlığına kavuşur." dedi.

Veteriner Hekim Semih Türkcan ise çatıdan düşen leyleği, tedavisinin ardından Van'a gönderdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız böyle yaralı hayvanları gördüklerinde yetkililere haber versinler. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Korkut, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta ayağı kırılan leylek yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

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