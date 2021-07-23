Ayçiçeğinden ekonomiye 28 milyon lira katkı bekleniyor - Son Dakika

Muş Ovası'nda 22 bin 593 dekar alana ekilen ayçiçeğinden yüksek rekolte bekleniyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ovası'nda 22 bin 593 dekar alana siyah ve beyaz ay çekirdeği ektiklerini söyledi.

Bu yıl 4 bin ton ürün elde etmeyi beklediklerini anlatan Yağmur, "Ortalama 27 milyon lira çerezlik ayçiçeğinden, 1 milyon lira da yağlı ayçiçeğinden kentin ekonomisine katkı sunmayı bekliyoruz. Ekimi yapılan ayçiçekleriyle Muş Ovası sarıya boyanmış durumda. Burası fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline geldi. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla civardaki vatandaşlar gelip fotoğraf çekiyor." şeklinde konuştu.