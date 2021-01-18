Muş'ta baba ve 3 kızı sokak hayvanlarının "can dostu" oldu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Şamiloğlu ailesi, kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla ve yaptıkları yemeklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

İlçede yaşayan Avcılar ve Doğa Severler Derneği Başkanı Adem Şamiloğlu, kızları Elif (20) Ayfer (19) ve Dicle (17), soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Bu sayede hayvanseverlerin gönderdiği mamaları evinin bir odasında biriktiren baba ve 3 kızı, belirledikleri zaman aralıklarında hazırladıkları yemekleri ve mamaları sokak hayvanlarının yaşam alanlarına bırakmaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kulübe yaparak hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayan Şamiloğlu ailesi, verilen destekler ve gösterdikleri duyarlılıkla sokak hayvanlarının "can dostu" oldu.

"Hayvanları çok seviyoruz"

Şamiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece hayvanları çok sevdiklerini, onlara yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçede kışın çetin geçtiğini belirten Şamiloğlu, "Çocuklarımla sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyoruz. Soğuk kış günlerinde aç kalmalarını istemiyoruz. Kızlarım ile gurur duyuyorum, sokak hayvanlarını çok seviyorlar. Hayvanları beslemek için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Ayfer Şamiloğlu da sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında hayvanseverlerin gönderdiği mamaları düzenli olarak sokak hayvanlarının yaşam alanlarına bıraktıklarını aktardı.

Kışın hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığına dikkati çeken Şamiloğlu, herkesin bu konuda duyarlı davranarak evlerinin bir köşesine onlar için yiyecek bırakmasını istedi.