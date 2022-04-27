Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

27.04.2022 13:21
Muş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, tehlikenin önemine dikkat çekerek bağımlılığın insan hayatını kısıtladığını vurguladı.

Mücadele noktasında toplumun tüm kesiminin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Taş, "Bize düşen geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı bu tür kötü alışkanlıklardan korumaktır. En büyük gayemizin bu olması lazım. Bunu sadece güvenlik görevlilerimize düşen bir iş olarak görmemek lazım." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir koordinasyon ve iş birliği içinde olunması gerektiğini ifade eden Taş, "Bunu yapmamız gerekiyor. Allah şükür bunun üstesinden de geliyoruz. Bu çocuklar yarınımızın, geleceğimizin umududur. Madde bağımlılığının insan sağlığına verdiği zararı hiçbir şey vermez. Bunu çocuklara anlatmamız lazım. Sağlık olmasa başarı olmaz huzur olmaz." diye konuştu.

Daha sonra Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları slayt gösterisi eşliğinde bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Öğretmenevi, Hasan Taş, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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