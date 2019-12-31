Muş'ta bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Muş'ta bağlama kursuna yoğun ilgi

7 saat önce

Muş'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Muş'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçin, gençlik merkezinde açtıkları kursa her geçen gün talebin arttığını söyledi.

Özellikle gençlerin bağlama kursuna ilgi gösterdiğini belirten Demirçin, "7-29 yaş arası gençlerimiz kursa katılıyor. Bağlama kursuna gelenler sadece bağlama öğrenmekle, kalmıyor, buradaki diğer hizmetlerimizden de faydalanıyorlar. Başta bağlamak kursu olmak üzere bütün kurslarımıza yoğun ilgi var." dedi.

Öğretmen Ömer Faruk Günay ise kursun yaklaşık 2,5 ay devam edeceğini belirterek, 35 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti.

Haftanın 5 günü kursa gelen öğrencilere gerekli eğitimleri verdiklerini aktaran Demirçin, "Amacımız gençlerimizi bu tarz etkinliklerle bir arada tutabilmek, kütü alışkanlıklardan korumak. Derslerimizde, türküleri yazan ozanlarımızı ve o türkülerin hikayesini de öğreniyor, kültürümüze katkılar sağlıyorlar. Öğrencilerimizin öz güvenini artırmak amacıyla burada küçük çaplı konserler de düzenliyoruz ve böylece sahne alışkanlığı da kazandırıyoruz." diye konuştu

Halk Eğitimi Merkezi, Bağlama, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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