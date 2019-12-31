Muş ta bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Muş ta bağlama kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Kurstan genel görüntüler Kursa katılan Meltem Hanın konuşması Öğretmen Ömer Faruk Günay'ın konuşması Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçi'nin konuşmasıMUŞ - Muş'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurstan genel görüntüler

Kursa katılan Meltem Hanın konuşması

Öğretmen Ömer Faruk Günay'ın konuşması

Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçi'nin konuşması

MUŞ - Muş'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçin, gençlik merkezinde açtıkları kursa her geçen gün talebin arttığını söyledi.

Özellikle gençlerin bağlama kursuna ilgi gösterdiğini belirten Demirçin, "7-29 yaş arası gençlerimiz kursa katılıyor. Bağlama kursuna gelenler sadece bağlama öğrenmekle, kalmıyor, buradaki diğer hizmetlerimizden de faydalanıyorlar. Başta bağlamak kursu olmak üzere bütün kurslarımıza yoğun ilgi var." dedi.

Öğretmen Ömer Faruk Günay ise kursun yaklaşık 2,5 ay devam edeceğini belirterek, 35 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti.

Haftanın 5 günü kursa gelen öğrencilere gerekli eğitimleri verdiklerini aktaran Demirçin, "Amacımız gençlerimizi bu tarz etkinliklerle bir arada tutabilmek, kötü alışkanlıklardan korumak. Derslerimizde, türküleri yazan ozanlarımızı ve o türkülerin hikayesini de öğreniyor, kültürümüze katkılar sağlıyorlar. Öğrencilerimizin öz güvenini artırmak amacıyla burada küçük çaplı konserler de düzenliyoruz ve böylece sahne alışkanlığı da kazandırıyoruz." diye konuştu

Muş ta bağlama kursuna yoğun ilgi

Ömer Faruk Günay, Bağlama, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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