Muş'ta bahar müjdecisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika

Muş'ta bahar müjdecisi kardelenler çiçek açtı

MUŞ'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Ham vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgi odağı olan kardelenler ile Muş Ovası beyaza büründü.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler, bu yıl da çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırmızı renkte giysiler giydirdiği kızının, merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiçek açan kardelenler içinde fotoğraflarını çeken Olcay Tekin, beyaz kar örtüsünün bulunduğu dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelen çiçeklerinin eşsiz fotoğraflarını kadrajına aldığını söyledi. Kardelen çiçeklerinin içinde babasına pozlar veren Irmak Tekin ise, birbirinden renkli karelerde yer edindi.