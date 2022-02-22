Üye Girişi
Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika

Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu

22.02.2022 10:02
Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu

Muş'un Varto ilçesinde kısa süre önce dünyaya gelen kuzuların, emzirme saatlerinde anneleriyle buluşturulduğu anlar görülmeye değer.Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta, besicilerin umutla beklediği kuzular dünyaya gelmeye başladı.

Muş'un Varto ilçesinde kısa süre önce dünyaya gelen kuzuların, emzirme saatlerinde anneleriyle buluşturulduğu anlar görülmeye değer.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta, besicilerin umutla beklediği kuzular dünyaya gelmeye başladı.

Şubat ve mart ayındaki kuzu doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı.

Kışın çetin geçtiği kentte hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen besiciler, "baharın müjdecisi" olan kuzuları, sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Buluşma anında anneleriyle bir araya gelen kuzular, sevimli hareketleriyle izleyenleri gülümsetiyor. Anneleri telef olan kuzular ise besiciler tarafından biberonla besleniyor.

"Kuzu annesini sesinden tanıyor"

Merkeze 73 kilometre uzaklıktaki Güzelkent köyünde besicilik yapan Celal Yurdakul, 25 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Gün boyu hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade eden Yurdakul, sabah erken saatlerde başladıkları mesainin akşama kadar devam ettiğini belirtti.

Hayvanları günde 2 kez beslediklerini anlatan Yurdakul, "Sağdığımız inek sütüyle anneleri ölen kuzuları besliyoruz. Sütü az olan koyunların yavrularına da biberonla süt veriyoruz. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden annesi de kuzuyu kokusundan tanıyor. Çok güzel bir olay." diye konuştu.

Muş'ta baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Muş'ta baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Muş'ta baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
Muş'ta baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu

YORUMLAR
500
Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu Muş'ta 'baharın habercisi' kuzular anneleriyle buluştu Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu

Varto, Mart, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'baharın habercisi' kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement