Muş'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
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Muş'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

6 saat önce

MUŞ'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Muş'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı, System.String[]

MUŞ'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve her yıl Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler, bu yıl da çiçek açtı. Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, birçok fotoğrafçının ve vatandaşın ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, ayrıca karlı dağlara karşı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde çiçek açan kardelenler içinde kızının fotoğraflarını çeken Olcay Tekin, karlı dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelen çiçeklerinin eşsiz fotoğraflarını kadrajına aldığını söyledi. Kardelen çiçeklerinin içinde babasına pozlar veren Irmak Tekin ise, birbirinden renkli karelerde yer aldı.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

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