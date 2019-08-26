Son Dakika Haberleri: Muş'ta Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü açıldı
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Muş'ta Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü açıldı

1 saat önce

Muş'ta Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı.

Muş'ta Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü açıldı, System.String[]

Muş'ta Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ülkenin her noktasına kaliteli eğitim götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde şimdiye kadar 500 milyon liraya yakın bir yatırım yaptıklarını belirten Yüce, "Dört ay gibi kısa sürede Muş'ta çok muazzam bir okul inşaatını tamamladık. 15 milyon tutarında bir yatırım oldu. 948 yıl önce, Alparslan bu bölgeye gelerek kazandığı zaferle, Türklerin ilk Anadolu'ya gelmesine öncülük etti. Bizler de yeni nesiller olarak bu zaferin devamı için, bu güzel kampüsü burada yaparak kaliteli eğitimi getirdik. Türkiye'de her çocuğun kaliteli eğitime ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu söyledi.

Törene, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Korkut İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yetkilileri katıldı.

Bahçeşehir, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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