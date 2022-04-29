Muş'ta baklavacıların "tatlı" telaşı başladı - Son Dakika
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Muş'ta baklavacıların "tatlı" telaşı başladı

29.04.2022 10:36
Muş'ta baklavacıların "tatlı" telaşı başladı

Muş'ta baklavacılar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Muş'ta baklavacılar, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Aldıkları siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar özenle yaptıkları baklava, şekerpare, kadayıf, güllaç ve tulumba tatlısını vatandaşların beğenisine sunuyor.

İşletme sahibi Veysel Okşaş, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı siparişlerinin arttığını anlattı.

Günlük 250 tepsi tatlı siparişi aldıklarını belirten Okşaş, "Yoğun çalışıyoruz. Vatandaşlarımız siparişlerini son güne bırakmasınlar. Müşterilere kaliteli bir hizmet vermek için tatlı siparişlerini erken vermeleri gerekiyor." dedi.

Müşterilerden Suzan Çevikel, bayramda misafirlere ikram edecekleri tatlının siparişini, yetişmesi için erkenden verdiklerini söyledi.

Muş'ta baklavacıların tatlı telaşı başladı
Muş'ta baklavacıların tatlı telaşı başladı
Muş'ta baklavacıların tatlı telaşı başladı
Muş'ta baklavacıların tatlı telaşı başladı
Muş'ta baklavacıların tatlı telaşı başladı

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Ramazan Bayramı, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta baklavacıların 'tatlı' telaşı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta baklavacıların "tatlı" telaşı başladı - Son Dakika
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