Muş'ta bal üretimine kadın eli - Son Dakika

Muş'ta bal üretimine kadın eli

MUŞ'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bal üretimine kadın eli değdi.

Muş'ta bal üretimine kadın eli, System.String[]

MUŞ'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bal üretimine kadın eli değdi. Arıcılık mesleğine yönelmeye başlayan kadınlar, ev işlerinin yanı sıra bal üretimiyle aile ekonomisine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Muşlu kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği destek sayesinde arıcılık mesleğine yöneldi. Destek kapsamında verilen kulübede, güneş panelleri ve kovanlar sayesinde, kentteki kadınlar arıcılık yapmaya başladı. Korkut ilçesinde 25 kadın, projeler sayesinde arıcılığı tercih etti. Kırsalda aileleri ile birlikte sertifikalı arıcılık yapan kadınlar, sabahın ilk ışıklarında işe koyularak körüklerini yakıp, kovanları tek tek kontrol edip, petekleri düzenliyorlar. Böylece arıcılık alanında kendilerini geliştiren kadınlar, bir yandan da ailelerine destek oluyor. Ev işlerinin yanı sıra bal üretimiyle aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, arıcılık mesleğine kadın elinin değmesinin gerektiğine vurgu yaparak, iş üzerinde iddialı olduklarını ve ileri seviyelere taşımayı amaçladıklarını ifade ettiler.

'ARICILIĞA KADIN ELİNİN DEĞDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'Devlet desteğiyle bölgede arıcılık mesleğine kadın elinin değdiğini belirten Korkut İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın arıcılık konusunda ciddi destekleri bulunmaktadır. Bu destekler sayesinde kadınlar, arıcılık mesleğini sürdürüyorlar. Kadınlar profesyonel bir şekilde alet ve ekipmanlarla arıcılık yapmaktadırlar. Arıcılığa kadın elinin değdiğini görebiliyoruz. İlçemizde kadınlar profesyonel bir şekilde arıcılık yapmaktadırlar" dedi.'BAL VE ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ'Yıllardır arıcılık mesleğiyle ailecek uğraştıklarını belirten kadın arıcılardan Dilara Pekbay, "Organik sertifikalı ürünler yapıyoruz. Bal ve arı ürünleri üretiyoruz. Ürünlerimiz bal, polen, propolis ve arı sütü oluyor. Yaz mevsiminde ürettiğimiz organik ürünlerimizi kış mevsiminde Muş başta olmak üzere, farklı illerde satışını yapıyoruz" diye konuştu.'DEVLET DESTEĞİNİN DEVAMINI İSTİYORUZ'Devlet desteğinden memnun olduklarını dile getiren Hülya Pekbay ise, "Doğada hiçbir şekilde yokluk çekmiyoruz. En azından kendi imkanlarımızla arıcılığı yapmaya devam ediyoruz. Ballarımızı Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz kadınlar olarak, devletimizin bizlere verdiği desteklerden gayet memnunuz. Devam etmesini istiyoruz" dedi.

Korkut, Kadın, Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta bal üretimine kadın eli - Son Dakika

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