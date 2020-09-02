Muş'ta Balotu Kavunu tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde yetiştirilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.
Köyde hasadı yapılan kavunlar, Malazgirt, Bulanık-Balotu kara yolunda satışa sunuluyor.
Kavunları hiçbir katkı maddesi kullanmadan yetiştirdiklerini belirten İsmail Kargın, verimli bir sezon yaşadıklarını söyledi.
Büyük emek vererek yetiştirdikleri kavunları satarak ailelerini geçindirdiklerini belirten Kargın, "Yılda 5 defa elle çapa yapıyoruz ve her hafta suluyoruz. Yaptığımız masraflarla ürünlerimizi bu duruma getiriyoruz. Kilogramını 1,5 liradan satıyoruz. Bu fiyat giderlerimizi karşılamıyor. Üreticiler olarak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:55 - Kaynak: AA
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