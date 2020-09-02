Muş'ta Balotu Kavunu tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde yetiştirilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.

Köyde hasadı yapılan kavunlar, Malazgirt, Bulanık-Balotu kara yolunda satışa sunuluyor.

Kavunları hiçbir katkı maddesi kullanmadan yetiştirdiklerini belirten İsmail Kargın, verimli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Büyük emek vererek yetiştirdikleri kavunları satarak ailelerini geçindirdiklerini belirten Kargın, "Yılda 5 defa elle çapa yapıyoruz ve her hafta suluyoruz. Yaptığımız masraflarla ürünlerimizi bu duruma getiriyoruz. Kilogramını 1,5 liradan satıyoruz. Bu fiyat giderlerimizi karşılamıyor. Üreticiler olarak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.