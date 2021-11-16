Muş'ta Bana Göz Kulak Ol Derneğince sokak hayvanları için barınaklar inşa edildi - Son Dakika

Muş'ta Bana Göz Kulak Ol Derneği, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının barınabilmesi için barınak yaptırdı.

Bana Göz Kulak Ol Derneği, kışın olumsuz hava koşullarının en etkili olduğu kentlerden Muş'ta, sokak hayvanlarının barınabileceği alanlar oluşturmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda Karası Nehri kenarındaki Sütlüce Mahallesi yakınında belediyenin tahsis ettiği iki ayrı noktada 6 barınak inşa edildi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu, yaptığı açıklamada, söz konusu derneğin sokak hayvanlarına beslenme kulübeleri yapma konusunda kendilerine başvurduklarını söyledi.

Belediye olarak yer tahsisi sağladıklarını belirten Karasu, "8 metrekare olan bu barınaklar hayvanlarımızın hem daha iyi beslenmeleri hem de kış şartlarından daha az etkilenmelerine yardımcı olacak. Şu anda barınaklar bitme aşamasında. Kısa süre içinde hizmete girecek. Dernek Başkanı Özge Özdere ve aracılık eden herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Dernek sorumlusu gönüllü Fatma Çali ise gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakım ve beslemelerini yaptıklarını aktardı.

Derneğin her yıl sokak hayvanları için destek sağladığını kaydeden Çali, şu ifadeleri kullandı:

"Dernek başkanı Özge Özdere'nin desteğiyle buradaki sokak hayvanları için 2 ton mama yardımı ve kulübe desteği sağlandı. Hem ahşap hem de betonarme olarak barınaklar yapıldı. Bu sene de çetin kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarımızın daha iyi beslenmeleri mevcut olacak. İnşallah bu yardımların devamı hem Türkiye geneli hem de Muş genelinde sağlanır. Bu sene de sokak hayvanlarımız kış şartlarında aç kalmayacaklar, öyle umut ediyoruz."