Muş'ta baraj gölü balıkçıların geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan Alparslan-1 Barajı, tekne ile avcılık yapan balıkçıların geçim kaynağı oldu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne sabah erken saatlerde gelen balıkçılar, avlanmak için hazırlıklara başlıyor.

Ardından "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle göle açılan balıkçılar, kürek veya motor sesleri eşliğinde güneşin doğuşunu izleyip ağlarını suya bırakıyor.

Balıkçılar, günde 3-4 kez attıkları ağlarla topladıkları balıkları il ve ilçe merkezinde satarak geçimini sağlıyor.

Balıkçılardan Murat Bayraktar, yakaladıkları balıkları ilçe merkezinde sattıklarını anlattı.

Raşıt Beyazdağlı da balıkçılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Bu aralar sazan ve yerli balık çok. Alabalığa nadir rastlıyoruz" diye konuştu.