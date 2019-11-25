Son Dakika Haberleri: Muş'ta baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı
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Muş'ta baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı

6 saat önce

Muş'ta, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali alanındaki üç köy ve bir mezrada bulunan 2 bin 128 mezar, yeni kabristanlara nakledildi.

Muş'ta baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı, System.String[]

Muş'ta, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali alanındaki üç köy ve bir mezrada bulunan 2 bin 128 mezar, yeni kabristanlara nakledildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Murat Nehri'nde inşa edilen ve gelecek yıl yapımının tamamlanması planlanan baraj ile HES alanında kalan 2 bin 128 mezarın başka yere taşınması için çalışma başlatıldı.

Baraj suyu altında kalacak Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında, yetkili firma ekiplerince iş makineleriyle mezarların büyük bölümü açıldı.

Din görevlileri ve köylülerin nezaretinde yürütülen çalışmada kabirlerden alınan cenazeler, kefenlenerek yeni mezarlıklara taşındı.

Ekipler ayrıca mezarlıkların çevre düzenlemesi, tel örgü ve mermer taşı yerleştirme çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar da ev ve ahırlarını yıkmaya başladı.

Kayalıdere Köyü Muhtarı Salahattin Tarhan, yaptığı açıklamada, köyün yakın zamanda baraj suyu altında kalacağını belirterek, "Mezarlar yeni mezarlığa taşınıyor. Mezarların mermer işlerine başlandı. Etrafı da örülecek. Yerleşim yerine de seneye nisan, mayısta geçmek zorundayız." dedi.

Tepe köyü sakinlerinden Özcan Özer, mezarların taşınma işleminin sürdüğünü dile getirerek, "Biz de köyden çıkmak için yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Bütün atalarımız buradaydı. Mezarlarımız suyun altında kalmadı. Devletimize bu yönden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hidroelektrik Santrali, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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