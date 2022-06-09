Barajlardan sulama kanallarına su verildi - Son Dakika
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Barajlardan sulama kanallarına su verildi

09.06.2022 12:49

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şubesi, barajlarda su seviyesinin doluluk oranına ulaşmasından dolayı sulama kanallarına su bıraktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şubesi, barajlarda su seviyesinin doluluk oranına ulaşmasından dolayı sulama kanallarına su bıraktı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş'ta, buğday, arpa, şeker pancarı, mısır ve yonca eken çiftçiler için Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarından sulama kanallarına su verilmeye başlandı.

Sulama kanallarında incelemelerden bulunan Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat, barajlardan sulama kanallarına su bırakıldığını ve çiftçilerin sulama sezonunun açıldığını söyledi.

Sulama kanallarıyla kent genelinde yaklaşık 200 bin dekarlık ekili alanların sulanmasına başlandığını aktaran Fırat, şöyle konuştu:

"1 Haziran itibariyle merkez, Bulanık ve Malazgirt ilçelerimiz olmak üzere 156 kilometre uzunluğunda bulunan sulama kanallarımıza suyu bıraktık. Çiftçilerimiz hemen kanallardan suyu alarak ekimlerini sulamaya başladılar. Çiftçilerimizin bu yıl çok verimli ve bereketli bir ürün almalarını bekliyoruz. İlimizde şeker pancarı, buğday, yonca, mısır ve ayçiçeği yetiştirilmekte. Çiftçilerimizin il ekonomisine yaklaşık 720 milyon lira katkı sağlayacağını hedefliyoruz. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyesi büyük ölçüde düştüğü için sulama kanallarına azami şekilde su verdik. Bu yıl ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlardan dolayı Alparslan-1 Barajı'mızda doluluk oranı yüzde 95'e ulaşırken, Alparslan-2 Barajı'mızda ise doluluk oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı. Bu yıl söz konusu sulama ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Bu yıl çiftçimizin yüzü gülecektir."

Barajlardan sulama kanallarına su verildi
Barajlardan sulama kanallarına su verildi
Barajlardan sulama kanallarına su verildi
Barajlardan sulama kanallarına su verildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajlardan sulama kanallarına su verildi - Son Dakika

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