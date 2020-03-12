Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok' uygulaması - Son Dakika

Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması

6 saat önce

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında köy muhtarı ve güvenlik korucularına, uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Muş'ta

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında köy muhtarı ve güvenlik korucularına, uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucuyla mücadele kısım amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş, gazetecilere yaptığı açıklama, İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı ilan edilmesinden dolayı güvenlik korucuları ve muhtarları bilgilendirmek amacıyla bir eğitim verdiklerini söyledi.

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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