"Muş'ta "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Muş'ta 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması devam ediyor - Son Dakika

"Muş'ta "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması devam ediyor

7 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminerler sürdürülüyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminerler sürdürülüyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi kapsamında, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesinde olan üniversite öğrencilerini dikkatli olmaları noktasında bilgilendiriyor. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir tarafından öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Uzmanlar, uyuşturucu bağımlılarının fotoğraflarının yer aldığı görüntüleri sinevizyon gösterimi ile öğrencilere göstererek, uyuşturucunun zararlarını yansıttı. Sunumun ardından narkotik köpeği 'Caka'nın da kullanıldığı arama çalışması, uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Konferansa katılan öğrencilerden Özlem Tutal, seminerin çok faydalı geçtiğini belirterek, "Hedef kitle bizim gibi gençler. Bizim bilgilendirilmemiz açısından bu seminer çok iyi oldu. Bizi bilinçlendirdiler. Bilgi vermeleri, bizi uyarmaları, bu yolda ne yapmamız konusunda bilgi sahibi olduk. Bu durumda olan arkadaşlarımıza yardımcı olmamızı, ne yapmamız gerektiğini ve onları nasıl doğru yola teşvik edeceğimizi anlattılar" dedi.


Öğrenciler, seminerin ardından narkotik köpeği 'Caka' ile fotoğraf çektirdi. - MUŞ

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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