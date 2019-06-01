Son Dakika Haberleri: Muş'ta bayram pazarı kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta bayram pazarı kuruldu

1 saat önce

Muş'ta Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram pazarı kuruldu.

Muş'ta bayram pazarı kuruldu, System.String[]
Muş'ta Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram pazarı kuruldu.

Muş Belediyesi Açık Otoparkında kurulan bayram pazarında, esnaflar tarafından kurulan tezgahlarda vatandaşlar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'na 3 gün kala kurulan ve vatandaşların daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlayan pazarda, vatandaş eksikliklerini tamamlıyor. Daha önceden PTT civarında tezgah açtıklarını ifade eden pazarcı Abdulbari Güngörmez, "Bu sene belediye otoparkında tezgah açtık. Vatandaşları buraya bekliyoruz. Şu anda işlerimiz iyi değil. Vatandaş henüz burayı bilmiyor. Satışlar normal, çok iyi bir satışımız yok. Fiyatlarımız normal. Fiyatlarımız düşük. Piyasada fiyatlar zaten yüksek, yüksek fiyata satsak vatandaşın alım gücü yok. Mecburen kardan kısıyoruz. Bizim burada 20 TL'ye sattığımız ürünü mağazada 35-40 TL'ye satıyorlar. Acilen vatandaşları buraya bekliyoruz" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta bayram pazarı kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]