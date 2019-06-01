Muş'ta bayram pazarı kuruldu
1 saat önce
?Muş Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla pazar kuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:04 Kaynak: AA
? Muş
Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı
dolayısıyla pazar kuruldu.
Belediye, hem trafiğin aksamasını önlemek hem de esnafı mağdur etmemek için belediye otoparkını pazar alanına dönüştürdü.
Belediye Başkanı Feyat Asya
, her yıl Belediye Meydanı ve PTT
Caddesi civarında kurulan bayram pazarlarının hem trafik akışı hem de esnafı zor durumda bıraktığı için bu yıl belediye otoparkını pazara dönüştürdüklerini söyledi.
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