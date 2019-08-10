Muş'ta bayram pazarı kuruldu
1 saat önce
Muş'ta Kurban Bayramı için kurulan bayram pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.
Muş Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
'ta Kurban Bayramı
için kurulan bayram pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.
Muş'ta Kurban Bayramı arefesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Muş Belediyesi açık otoparkında kurulan bayram pazarını tercih ediyor. Aradıkları birçok şeyi pazarda ucuz fiyata bulabilen vatandaşlar, arefe gününde ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Pazardan alışveriş yapan İsmail Sertkaya
, çocuklar için bayram alışverişine çıktığını belirterek, "Çocuklara bir şeyler almayı düşünüyoruz. Pazar diğer mağazalara göre biraz daha ucuz. Her şey bir arada olduğu için fiyatlar uygun. İlk önce bayramlık şeker, ayakkabı, elbise gibi ürün almayı düşünüyoruz. Alım gücümüz diğer bayramlara göre bayağı düştü. Vatandaş olarak bizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi. - MUŞ
Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm