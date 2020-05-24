Muş'ta bayram sessiz geçiyor - Son Dakika

Cadde ve sokakların drone görüntüleri

Parklardan görüntü

Uygulama yapan güvenlik güçleri Muş'ta bayram sessiz geçiyor

MUŞ(AA)- Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı sessiz geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Muş'ta 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 2 gününde ve Ramazan Bayramının ilk gününde sessiz başladı.

Kentin birçok noktasında denetimlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesti.

Meydan ve sokaklarda polis ekipleri, belediye çalışanlarının hariç kimsenin olmadığı gözlendi.

Boş kalan meydan ve sokakların tadını da yine kuşlar ve sokak hayvanları çıkardı.