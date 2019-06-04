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Muş'ta bayramlaşma programı

1 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bayramlaşma programına katıldı.

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Muş Valisi İlker Gündüzöz, bayramlaşma programına katıldı.
Vali Gündüzöz, öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın birlik ve beraberliği perçinleştirdiğini söyledi.
"Bizim huzurumuz için sınır bölgelerinde, karakollarımızda nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi alnından öpüyorum. Türk polisimizi, jandarma mensuplarımızı ve askerlerimizi bu güzel bayramda ailelerinden belki uzak, gurbette tebrik ediyorum. Dualarımız onlarla birliktedir." diyen Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Maalesef hain teröristler bayram seyran dinlemiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. ve bu bayramların bayram gibi geçmesi de her daim birlik, beraberlik ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Terör örgütü bu yıl bitecek. 650'den az terörist kaldı. Tarihte hiçbir zaman dağ kadrosunda bu kadar az bir terörist kalmamış. Onları da böcek gibi ezeceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz."
Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler ardından Muş Belediyesi, polisevi, İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Evleri Sitesi ve şehit polis memuru Murat Yılmaz ile şehit polis özel harekat Yücel Kurtoğlu'nun ailelerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Jandarma, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel
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