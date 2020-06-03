Muş'ta, bazı bölgelerde maske zorunluluğu - Son Dakika

Muş'ta, bazı bölgelerde maske zorunluluğu

MUŞ'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında, belli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Polis ekipleri, maske zorunluluğu olan yerlerde halka uyarılarda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, maskesi olmayanlara maske dağıttı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, kentin bazı bölgelerinde, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karar verildi. Karara uymayan veya aykırı hareket edenlere ise cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Karar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde denetim yaptı. Açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi nedeniyle halka uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca sosyal mesafe kuralına da dikkat edilmesini istedi. Polisin gerekli uyarıları yaptığı alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de maskesi olmayanlara maske dağıttı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şöyle:

"Minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri gibi kent içi toplu taşıma araçları ile ilçe, belde ve köylerden yolcu taşıyan minibüs ve otobüslerde yolcu, şoför ve muavinler maskeli olacaklardır. Ayrıca, bu araçların içerisinde, vatandaşlarımızın kolayca erişimine sunulacak şekilde, el dezenfektanı ya da dezenfeksiyonu sağlayacak derecede kolonya bulundurulacaktır. Kurul tarafından belirlenen; İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarında yapımı devam eden İmamı Şafi Camisinden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yine yıkımı gerçekleştirilen Eski Otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alanda, Türk Telekom Binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda, Büyükkent Pasajından başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda, eski hal içi dahil olmak üzere, eski halden Cumhuriyet Caddesine bağlantı sağlayan iki ara caddede ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara caddede, vatandaşlarımızın maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir."