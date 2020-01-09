Muş'ta bazı köylerdeki tek katlı evler karla kaplandı - Son Dakika
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Muş'ta bazı köylerdeki tek katlı evler karla kaplandı

6 saat önce

Muş'ta merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle bazı evler kar altında kaldı.

Muş'ta bazı köylerdeki tek katlı evler karla kaplandı, System.String[]

Muş'ta merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 2 metreyi bulması nedeniyle bazı evler kar altında kaldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı köylerden Yukarıyongalı'da, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatları da kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Kar, köydeki yaşamı zorlaştırsa da çocukların en büyük eğlencesi haline geldi. Çatı saçaklarında biriken ve tüneli andıran kar yığınlarının içinden geçen çocuklar, kar topu oynayarak eğleniyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekiplerinin tüm yolları açtığı köyde vatandaşlar, iş makinelerinin giremediği yerlerde kendi imkanlarıyla patika yollar açarak ulaşımı sağlıyor.

"Tek katlı evler kara gömülmüş"

Yukarıyongalı köyü sakinlerinden Ahmet Çamtosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerine çok kar yağdığını söyledi.

Karın belli bir süreden sonra kendileri için işkenceye dönüştüğünü belirten Çamtosun, "7 ay kar altında kalıyoruz. Evlerimiz tek katlı. Hava çok soğuk oluyor. Küreklerle yolumuzu açmak zorunda kalıyoruz. Bazı evler kardan görünmüyor." dedi.

Nurettin Omar ise köydeki tek katlı evlerin kara gömüldüğünü belirterek, "Kar yağdığında işlerimiz zorlaşıyor. Kar evlerin damına kadar birikmiş. Köyün içindeki yolları küreklerle açıyoruz. Sokaklar dar olduğu için iş makineleri giremiyor. Herkes kapısının önünü kürekle temizliyor." ifadelerini kullandı.

Yukarıyongalı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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