Muş'ta Bazı Sokak ve Caddeler Parke Taşıyla Kaplanacak
1 saat önce
Bulanık Belediyesince, ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmesi planlanan parke taşı işinin ihalesi yapıldı.
Bulanık
Belediyesince, ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmesi planlanan parke taşı işinin ihalesi yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği
(KHGB) Müdürü Abdullah Bingöl
başkanlığında, belediye toplantı salonunda yapılan ihaleye 16 firma katıldı.
Bingöl, ihale toplantısının ardından işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun hizmet yapmalarını arzu ettiklerini belirtti.
İhaleleri şeffaf şekilde yaptıklarını aktaran Bingöl, "Bu durum, yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde yapılıp sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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