Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek - Son Dakika
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Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek

11.05.2022 12:43
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek

Muş'ta bedensel engelli bireyler, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.

Muş'ta bedensel engelli bireyler, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.

Muşlu annelerin evlat nöbeti 56 haftadır devam ediyor. HDP Muş İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren aileler parti binası önünde, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla annelere destek veren bedensel engelli bireyler, bu yıl en büyük farkındalığın annelere destek verilmesi olduğunu ifade ettiler.

"Anneler artık ağlamasın"

Oğlu Mehmet Emin Teker için HDP önünde nöbete devam ettiğini ve bir yere gitmeyeceğini ifade eden anne Gülbahar Teker, "Bir çocuk dahi dağda kalırsa burada bekleyeceğim. Çocuklarımızı istiyoruz. Biz bayram bilmiyoruz, anneler günü bilmiyoruz. Anneler artık ağlamasın. Hepsi gelip teslim olsun. HDP'den, PKK'dan korkmuyoruz" dedi.

"HDP çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin"

2016 yılından bu yana oğlu Atilla Özcan'dan haber alamayan baba Şemsettin Özcan da, "Burada eyleme devam ediyoruz. Bizim çocuklarımızı versinler. Bayram geçti yine çocuklarımızı göremedik. Biz çocuklarımızı özlüyoruz. Sizin bir gün çocuğunuz gelmese sabaha kadar siz yatamazsınız. Biz 5-6 senedir çocuklarımızın yüzünü görmedik. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin. Çocuklarımızı almayana kadar burada eyleme devam ediyoruz ve burayı da terk etmiyoruz. Biz artık yaşlandık. Çocuklarımız gelsin onları evlendirip sevinelim. HDP ve PKK bizden ne istiyor" ifadelerini kullandı.

"HDP'ye destek vermeyin"

HDP'ye destek verilmemesi çağrısında bulunan Özcan, "HDP'nin arkasından gitmeyin, HDP'ye güvenmeyin. HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. HDP'nin dini, imanı başka. Bizle beraber değil. HDP'ye destek vermeyin. Şehit ailelerine, gazi ailelerine sesleniyorum gelin bize destek verin" diye konuştu.

Ailelere desteğe gelen Muş Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz ise şöyle konuştu:

"10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla en büyük farkındalığın buradaki anneleri ziyaret etmenin olduğunu düşünerek dernek üyesi arkadaşlarımızla buraya geldik. Bu annelere herkesin destek olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl engelliler haftasında en büyük farkındalığın aslında annelerin yanına gelip destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz arkadaşlarımızla." - MUŞ

Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek
Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek

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Halkların Demokratik Partisi, Engelli, PKK, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek - Son Dakika


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