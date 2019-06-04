Son Dakika Haberleri: Muş'ta berivanlar bayramda da çalışıyor
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Muş'ta berivanlar bayramda da çalışıyor

1 saat önce

Muş'ta berivanlar bayramda da yaylalara çıkarak süt sağıp hayvanlarının bakımını yapıyor.

Muş'ta berivanlar bayramda da çalışıyor, System.String[]
Muş'ta berivanlar bayramda da yaylalara çıkarak süt sağıp hayvanlarının bakımını yapıyor.
"Berivan" (süt sağan kadın) olarak adlandırılan kadınlar, yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyor.
Berivanlar bu mesailerini bayramda da sürdürüyor.
Hasköy ilçesinin Düzkışla beldesinde berivan Leyla Ataman, sabah komşu ve aileleriyle bayramlaştıktan sonra koyunları sağmak için at arabalarıyla hayvanlarının bulunduğu alana geldiklerini söyledi.
Ataman, "Burada yoğurdumuzu, sütümüzü, peynirimizi, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Çocuklara her şeyin organiğini veriyoruz. Biz hayatımızdan memnunuz. Köy hayatını herkese tavsiye ediyorum." dedi.
Elif Gürbüz de ev işlerinin yanı sıra hayvanları sağarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını anlatarak, "Merada otlatılan koyunları sağmak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sütlerin doldurulduğu bidonları beldeye taşıyoruz, sütten yaptığımız peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı satarak kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.
İrfan Erol ise "Çocuklarımla koyun sağmaya geldik. Ailece buradayız. Öğlenden sonra beldeye gidip bayramımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Düzkışla, Hasköy, Muş, Güncel
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