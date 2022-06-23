Berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadın), yaylada otlatılan küçükbaş hayvanları sağabilmek için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Ilıca köyünde yaşayan berivanlar, eşek sırtında ya da yürüyerek zorlu yolları aşıp 2 bin 500 rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Eşlerinin de desteğiyle keçi ve koyunları sağan berivanlar, elde ettikleri sütle yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri satarak ailelerine destek sağlıyor.

Berivanlardan Bahar Bozkurt, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Yaylada işlerin büyük bölümünü kadınların yaptığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı 2 ay önce köyün merasına çıkardık ve orada çadırlarımızı kurduk. Sabah erkenden kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Sonra yaylalara çıkarak hayvanlarımızı sağıyoruz. Günde iki kez sağım için yaylaya geliyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını mandıracılara satıyoruz, bir kısmını da kendimiz tüketiyoruz."

Kadriye Çetinbaş ise günde iki kez süt sağdıklarını belirterek, "Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hayatımızın büyük kısmı yaylalarda kurduğumuz çadırlarda geçiyor. Kışın hayvanlarımızı Diyarbakır'a götürüyoruz. Her işe koşuyoruz." diye konuştu.