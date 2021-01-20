Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor - Son Dakika

Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

20.01.2021 11:41
Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor, System.String[]

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besicilerin zor anlar yaşamalarına neden oluyor.

Karla kaplı ahırların çevresini temizleyen besiciler, yazın biriktirdikleri otları ezdikleri karın üzerinde sererek hayvanları besliyor.

Kış boyunca günde iki kez hayvanlara yem veren besiciler, yaşadıkları zorluklara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Ağaçlık köyünde besicilikle uğraşan Kerem Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın yaylalarda besledikleri hayvanlara kış boyunca ahırlarda baktıklarını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle ahırların çevresinin karla kaplandığını belirten Aktaş, "Muş'un özellikle dağ köylerinde kış çok ağır geçiyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan kar nedeniyle her yer kar altında kaldı. Ahırlara gelip gitmekte zorluk yaşıyoruz. Ahırın etrafını temizleyip karları ezdikten sonra hayvanları dışarı çıkarabiliyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız, o yüzden bakımlarını yapmak, onlarla ilgilenmek zorundayız." diye konuştu.

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı         
11:27
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Yasak aşkından olan bebeğinin ölümüne sebep olan kadın, cesedi eşine vererek çöpe attırmış Yasak aşkından olan bebeğinin ölümüne sebep olan kadın, cesedi eşine vererek çöpe attırmış         
10:28
Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik         
09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı         
09:09
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei