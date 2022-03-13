Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor

13.03.2022 11:13
Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, köylerindeki yüksek kar örtüsü nedeniyle hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor.

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, köylerindeki yüksek kar örtüsü nedeniyle hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor.

Varto ilçesine bağlı Doğancan köyünde besicilik yapan Hüseyin Güzel, gazetecilere, mart ayının ortasında olmalarına rağmen kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Köylerde hala yüksek kar örtüsünün bulunduğunu belirten Güzel, "Günde iki kez hayvanlarımıza kar üstünde ot veriyoruz. Burada kar hem erken yağıyor hem de geç kalkıyor. Çok farklı bir mevsim yaşıyoruz. Bu açıdan hayvanlarımıza yazın daha çok fazla yem tedariki yapıyoruz. Yaklaşık 3 aydır hayvanlarımıza kar üstünde yem veriyoruz, yaklaşık 1,5 ay daha bu esareti yaşayacağız." diye konuştu.

Hayvancılığı zor koşullarda yaptıklarını aktaran Güzel, "Biz köylüler olarak geçim kaynağımız hayvancılık. 200 küçükbaş hayvanım var. Saman ayrı veriyorum ot ayrı veriyorum. Bu güne kadar 25 ton saman ve 1200 balya otu tükettik. Bu yıl çok zorlandık." dedi.

Köylülerden Hüseyin Tekgül ise küçükbaşların kış boyunca kar üstünde yemlendiğini belirterek, "Çok zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık 500 metre mesafeden otları at ve kızaklarla taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı Varto'da kar yağışı etkili oluyor Varto'da kar yağışı etkili oluyor

Hüseyin Güzel, Varto, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement