Muş'ta besiciler hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor - Son Dakika

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, köylerindeki yüksek kar örtüsü nedeniyle hayvanlarını kar üstünde beslemeye devam ediyor.

Varto ilçesine bağlı Doğancan köyünde besicilik yapan Hüseyin Güzel, gazetecilere, mart ayının ortasında olmalarına rağmen kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Köylerde hala yüksek kar örtüsünün bulunduğunu belirten Güzel, "Günde iki kez hayvanlarımıza kar üstünde ot veriyoruz. Burada kar hem erken yağıyor hem de geç kalkıyor. Çok farklı bir mevsim yaşıyoruz. Bu açıdan hayvanlarımıza yazın daha çok fazla yem tedariki yapıyoruz. Yaklaşık 3 aydır hayvanlarımıza kar üstünde yem veriyoruz, yaklaşık 1,5 ay daha bu esareti yaşayacağız." diye konuştu.

Hayvancılığı zor koşullarda yaptıklarını aktaran Güzel, "Biz köylüler olarak geçim kaynağımız hayvancılık. 200 küçükbaş hayvanım var. Saman ayrı veriyorum ot ayrı veriyorum. Bu güne kadar 25 ton saman ve 1200 balya otu tükettik. Bu yıl çok zorlandık." dedi.

Köylülerden Hüseyin Tekgül ise küçükbaşların kış boyunca kar üstünde yemlendiğini belirterek, "Çok zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık 500 metre mesafeden otları at ve kızaklarla taşıyoruz." ifadelerini kullandı.