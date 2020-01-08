Muş'ta besiciler, hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor - Son Dakika
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Muş'ta besiciler, hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor

6 saat önce

Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını beslemek amacıyla ot ve samanları ahırlara sırtlarında taşıyor.

Muş'ta besiciler, hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor, System.String[]

Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını beslemek amacıyla ot ve samanları ahırlara sırtlarında taşıyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki besiciler, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun çaba harcıyor.

Yazın 5 ay boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan besiciler, kışın da karla kaplı köylerde sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Besiciler, ahırlara 500 metre uzaktan taşıdıkları ot ve samanı, ayaklarına taktıkları hediklerle ezdikleri karın üzerine sererek hayvanların karnını doyurmalarını sağlıyor.

Besicilerden Yusuf Omar, yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde kalkarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Günde 2 kez hayvanlara yem verdiğini belirten Omar, "Kar yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Çocukların hepsi İstanbul'a gitti. 63 yaşındayım bütün zorluğu ben çekiyorum. 80 küçükbaş hayvanım var. Karın üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. Geçen yıl 6 ay kar altında kaldık, 2,5 metre kar yağdı." dedi.

Besicilerden Eyüp Omar ise yıllardır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını dile getirerek, kışın çok zorluk çektiklerini belirtti.

Karı ezdikten sonra taşıdıkları ot ve samanı yere sererek hayvanları beslediklerini anlatan Omar, "Çok zor bir iş. Köyde yaklaşık bir metre kar var. Kışın herkes kendi hayvanlarıyla ilgileniyor. Biz 6 ay kış, 6 ay da yaz yaşıyoruz. Geçen sene 2 metreden fazla kar yağdı. Bu sene yaklaşık bir metre kar var. Çok zorlanıyoruz. Ancak hayvanlar olmasa geçinemeyiz." diye konuştu.

Yukarıyongalı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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