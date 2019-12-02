Muş'ta besiciler kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

Çoban İsmet Demir de küçükbaş hayvanları meradan köye ulaştırdıklarını belirterek, "Aniden kar bastırdığı için hayvanları yeniden Muş'a getirdik" dedi.

Besici Hamdusena Karlı, yaptığı açıklamada, sürünün aniden bastıran kar ve tipiye yakalandığını söyledi.

Muş 'ta yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, kar ve tipi nedeniyle köye dönmek zorunda kaldı.

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