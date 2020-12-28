Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor

28.12.2020 11:15

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor.

Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarının kışın da yeterince beslenebilmesi için büyük emek harcıyor.

Tek geçim kaynakları hayvancılık olan besiciler, bölgenin zorlu koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmemek için çaba gösteriyor.

Varto ilçesine bağlı Ünaldı köyünde sabahın erken saatlerinde köyün karla kaplı yamaçlarına giden besiciler, biriktirdikleri otları kızak yardımıyla ve sırtlarında taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

"Kışın hayvanlara bakmak çok zor"

Besicilerden Cihan Kaya, AA muhabirine, köylerine kışın çok fazla kar yağdığı için hayvanların bakımını yaparken zorlandıklarını söyledi.

Hayvancılık yaparak ailelerini geçindirdiklerini belirten Kaya, "Çoğu zaman köyümüzde fırtına, rüzgar ve kar etkili oluyor. Bazı yıllar 2,5 metre kar yağıyor. Bu bölgede 5 ay boyunca hayvanları karın üzerinde beslediğimiz için zorlanıyoruz. 250 küçükbaş hayvanım için 85 ton saman ve 8 ton arpa biriktirdim. Kışın samanların torbalara doldurulması ve taşınması çok zor. Fırtına olduğu için hayvanları beslemek imkansız hale geliyor. Otları kızaklarla ya da sırtımızda taşıyoruz. Günde iki kez hayvanlara yem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadrettin Çiçek ise 30 yıldır Ünaldı köyünde besicilik yaptığını bildirerek, kışın çok çetin geçtiğini bu nedenle hayvanların bakımında zorlandıklarını dile getirdi.

Havanın fırtınalı olduğu günlerde hayvanları ahırdan çıkaramadıklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Burada 2 metre kar yağıyor. Hayvanlara karın üzerinde yem veriyoruz. Ot ve samanları ya kızakla ya da sırtımızda taşıyoruz. Fırtına olduğunda otları kızakla taşıyamıyoruz, çuvallara doldurup sırtımızla götürüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hayvanlarımızın beslenmesini ihmal etmiyoruz."

Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor
Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor

Türkiye, Fırtına, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besiciler, kızaklarla ve sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor - Son Dakika


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