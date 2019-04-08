Son Dakika Haberleri: Muş'ta Besicilerin "Mera Hasreti" Sona Erdi

Muş'ta Besicilerin "Mera Hasreti" Sona Erdi

40 dakika önce

Muş'ta besiciler, hayvanlarını ilkbaharla yeşeren meralara salmaya başladı.

Muş'ta Besicilerin
Muş'ta besiciler, hayvanlarını ilkbaharla yeşeren meralara salmaya başladı.

Kışın sert geçtiği kentte, havaların ısınmasıyla meralar da yeşeriyor. Besiciler, kış boyunca büyük emekle ahırlarda besledikleri hayvanlarını, daha iyi beslenmeleri için meralara çıkarıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvan bulunan Muş'un hayvancılıkta önemli bir yeri olduğunu aktardı.

Kentin tarımsal ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Aydın, bu konuda üreticilere önemli desteklerin verildiğini aktardı.

Merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde besicilik yapan Memduh Demir de ekim ayından bu yana hayvanları ahırlarda beslediklerini söyledi.

Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla hayvanları meralara çıkarmaya başladıklarını belirten Demir, "Mera hasretimiz sona erdi. Yaklaşık 5 aydır hayvanlara ahırlarda ot ve saman verdik. Karların erimesiyle hayvanları meraya saldık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:35 Kaynak: AA

Aydın, Muş, Güncel
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