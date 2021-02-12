Muş'ta "Bilgi Evleri" kadınların ve gençlerin ikinci yuvası oldu - Son Dakika

Muş Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğünce değişik mahallelerde açılan bilgi evleri sayesinde kadınlar meslek öğreniyor, gençler de sınavlara hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli dallarda kursların verildiği bilgi evlerinin gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağladığını söyledi

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin, sıcak, güvenli ve rahat bir ortamda ders çalışıp, teknolojinin birçok imkanından faydalanabildiğini belirten Asya, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız bilgi evleri vatandaşlarımızın istifade edebileceği şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla her ne kadar plan ve programlarımızda bazı değişiklikler olsa da yine gerekli tedbirleri alarak bazı çalışmaların telafisini yapabiliyoruz. Okuma yazma, dikiş nakış, halı dokuma gibi kurslarla vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırırken meslek sahibi olmalarına da öncülük ediyoruz. Öğrencilerimiz bilgi evlerimizden istifade edebiliyorlar. Hem rahat bir ders çalışma imkanı sunarken hem de kütüphane ve teknolojik imkanlardan faydalanmalarını sağlıyoruz."