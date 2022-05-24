Muş'ta bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta bilim fuarı düzenlendi

24.05.2022 22:02
Muş'ta bilim fuarı düzenlendi

Muş'ta düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Muş'ta düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında fizik ve kimya alanında yaptığı çalışmalar ilgi gördü.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Remzi Sayılgan, yaklaşık 1 yıldır 28 öğretmen ve 75 öğrencinin 25 proje hazırladığını belirtti.

Fuarda özellikle Muş'u ve bölgeyi ilgilendiren sorunlara çözüm aramak ve bazı sorunları yerinde çözmeye yönelik çalışmaların yer aldığını anlatan Sayılgan, "İnşallah gelece seneye bu projelerimizi biraz daha genişleterek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika


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