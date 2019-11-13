Son Dakika Haberleri: Muş'ta bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Muş'ta bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Muş'ta bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Muş'ta bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Muş'ta bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gümrük kaçağı sigaraya yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Bu kapsamda şüphelinin aracında yapılan aramada bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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