Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi - Son Dakika

MUŞ'ta, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bin 189 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz günü kaçakçılık operasyonu düzenledi. Polis ekipleri, şehir merkezinde şüpheli gördükleri bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 768 güneş gözlüğü, 383 kol saati, 28 radyo, 10 silah üstü lazer olmak üzere toplam bin 189 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.