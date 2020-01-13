Muş'ta bin 446 çiftçinin 14 milyon 600 bin liralık cezası silindi - Son Dakika
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Muş'ta bin 446 çiftçinin 14 milyon 600 bin liralık cezası silindi

6 saat önce

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kentteki bin 446 pancar çiftçisinin 14 milyon 600 liralık cezasını sildiklerini bildirdi.

Muş'ta bin 446 çiftçinin 14 milyon 600 bin liralık cezası silindi, System.String[]

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kentteki bin 446 pancar çiftçisinin 14 milyon 600 liralık cezasını sildiklerini bildirdi.

Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da pancar kampanyası döneminde çiftçiden alınan pancar bedeli olan 17 milyon lirayı ödemeye başladıklarını söyledi.

Geçen yıl fabrikanın yaklaşık 38 milyon lira yatırımla kapasitesinin artırıldığını belirten Kızılkaya, "Yapılan yatırımlarla fabrikanın günlük pancar kesim miktarı 3 bin 600 tondan 4 bin 500 tona çıkarılmıştır. 2020'de günlük pancar işleme miktarını 5 bin ton olarak hedefliyoruz. Böylece çiftçilerimizin bekleme süreleri ve pancarın tarlada kalma kaygısı minimize olacaktır." dedi.

Kentte geçen sene nisan, mayıs aylarında aşırı yağış nedeniyle tohum ekiminin zamanında yapılamaması sonucu pancar veriminde düşüş yaşandığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yapılan ekimlerden sonra fidenin çıkış yaptığı günlerde görülen gece, gündüz sıcaklık farkı ve yağışsız günler nedeniyle çimlenme sonrası gerekli suyun sağlanamaması ve bazı bitki hastalıkları nedeniyle yetiştirilen şeker pancarı üretim sahalarında azalmalar meydana getirmiştir. Söz konusu nedenlerden dolayı cezalı duruma düşen bin 446 üreticimize 14 milyon 600 bin lira tutarındaki cezayı uygulamadık."

2020'de yapılacak çalışmalarla 350 bin ton pancar almayı hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, fabrikada kota uygulamasını kaldırdıklarını, hedeflerinin bundan sonraki kampanya dönemlerinde her yıl 500 bin ton şeker pancarı üretmek olduğunu vurguladı.

Kızılkaya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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