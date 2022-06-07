Muş'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ödül töreni düzenlendi

07.06.2022 15:47

Muş'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ödül töreni düzenlendiMUŞ Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı ve Genç Memur Sen arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma projesi çerçevesinde öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Muş'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ödül töreni düzenlendi

MUŞ Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı ve Genç Memur Sen arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma projesi çerçevesinde öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Memur Sen Muş İl Başkanlığı hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Memur Sen İl Başkanı Mahir Barışan, medeniyetin tekrar yaşatılması noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini söyledi. Dünya üzerinde birçok ülkenin, birçok medeniyetin genelde ürettiği silahla övündüğünü anlatan Barışan, "Teknolojiyi kullanmakla övünmekteler. Oysa bizim ülkemizin en büyük gücü gençlerdir. Emperyalizmin kirli tetikçilerinin gençler üzerinde bu kadar aleni şekilde oynadığı dönemde bizim bu projemiz kirli algıya dirençtir. Diyoruz ki; ey emperyalizm siz, bizim gençlerimizi telefon ekranlarına hapsedemezsiniz. Siz, bizim gençlerimizi bilgisayar konsollarına sıkıştıramazsınız. Bu gençler daha önce ecdadının altın harflerle yazdığı tarihi tekrar dönüştürme, yeniden gerçekleştirmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar, edeceklerdir. Bu ülke medeniyet değerlerinden, küllerinden yeniden doğacak bir potansiyele sahiptir. Sizlerle beraber bu farkındalığı oluşturup, bu sütunları hep beraber inşa edeceğiz. Bu projemizde başından itibaren desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yarışmada derece alan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından hediyeleri takdim edildi.

Muş'ta Bir Bilenle Bilge Nesil projesi ödül töreni düzenlendi
Muş'ta Bir Bilenle Bilge Nesil projesi ödül töreni düzenlendi
Muş'ta Bir Bilenle Bilge Nesil projesi ödül töreni düzenlendi
Muş'ta Bir Bilenle Bilge Nesil projesi ödül töreni düzenlendi

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Memur Sen, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

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