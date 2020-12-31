Muş'ta bir kişiyi bıçakla yaralayan cezaevi firarisi ve kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan cezaevi firarisi ve kardeşi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta Hasköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan M.A, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'ya saldırdığı belirlenen Ş.B. (25) ve C.B'yi (14) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Kısa süre önce cezaevinden kaçan ve hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B ile kardeşi C.B, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.