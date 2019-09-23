Muş'ta bir köy "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü ve kırsalı, bir günlüğüne "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na istinaden Muş'un Varto ilçesi Kayalıkale köyü, çevresi ile kırsalının, 23 Eylül saat 06.00 ile 24 Eylül saat 06.00 tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölgede ikamet eden vatandaşlar dışında kalan diğer vatandaşların ve hayvan sürülerinin giriş-çıkışlarının, hayvanların otlatılmasının, ruhsatlı olsa dahi her türlü silahın ve merminin taşınması ve bulundurulması ile kara yollarında çift taraflı olarak araç ve yaya geçişleri yasaklanmıştır." denildi.