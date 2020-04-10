Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'ta bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünün karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyü, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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